Saha içinde de dışında da zor günler geçiren Chelsea, Southampton'ı farklı mağlup ederek moral depoladı.

Geçen günlerde önce Brentford'a sonra da Real Madrid'e yenilen Londra temsilcisi, rakibini 6-0 mağlup etti.

8. dakikada Marcos Alonso ve 16'da Mason Mount ile iki gol bulan Chelsea, 21'de Werner'le skoru 3-0'a getirdi. 31. dakikada ise Kai Havertz sahne alarak farkı 4'e çıkardı. İlk 45 dakika 4-0'lık skorla geçildi.

49. dakikada Werner bir gol daha buldu ve skor 5'a geldi. 54'te Mount kendisinin 2, takımının 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 62'ye yükseltirken Southampton haftayı 36 puanla tamamladı.