İngiltere'de transferin son gününe girilirken Chelsea bombaları bir bir patlatıyor! Thibaut Courtois'i Real Madrid'e satan, yerine Athletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı transfer ederek tarihin en pahalı kaleci rekorunu da kıran Chelsea, Real Madrid'den Mateo Kovacic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

24 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun transferi için her iki kulübün anlaşma sağladığı belirtilirken Kovacic’in de Chelsea’nin sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

2010 yılında Dinamo Zagreb’ten Inter’e transfer edilen başarılı futbolcu, sergilediği performansla 2015 yılında 31 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olmuştu.

La Liga’da geçirdiği 3 sezonda 71 maça çıkan Kovacic, 1 gol atıp 7 asist yaptı.

Chelsea'nin resmi sitesine açıklamalar yapan Hırvat yıldız, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı

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