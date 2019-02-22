FIFA, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı verdi.

FIFA'nın Chelsea açıklaması; "Chelsea, 18 Yaş Altı futbolcuların transferlerinde yaptığı ihlal nedeniyle iki dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Chelsea'ye ayrıca 970 bin euro para cezası verildi."