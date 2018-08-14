Cheltenham Town - Colchester United maçı heyecanı

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Cheltenham Town, 14 Ağustos 2018 Salı günü Colchester United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Cheltenham Town son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Colchester United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Cheltenham Town kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Colchester United kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Cheltenham Town son hafta oynanan Cambridge United maçında 0-0 berabere kaldı.
Colchester United, Lincoln City karşılaşmaında 1-0 kazandı.
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