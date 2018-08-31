Cheltenham Town - Colchester United maçı istatistikleri

Cheltenham Town ve Colchester United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Cheltenham Town 20. sırada bulunuyor, Colchester United 8 puana sahip ve 6. sırada. Cheltenham Town son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Colchester United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 388 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cheltenham Town kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Colchester United sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cheltenham Town son hafta oynanan Colchester United maçında 2-2 berabere kaldı.

Colchester United, Cheltenham Town karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cheltenham Town, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Colchester United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Colchester United, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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