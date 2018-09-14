Cheltenham Town - Crewe Alexandra düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cheltenham Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Crewe Alexandra takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Cheltenham Town 7 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Crewe Alexandra 7 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Cheltenham Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Crewe Alexandra son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cheltenham Town kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Crewe Alexandra sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Cheltenham Town son hafta oynanan Crewe Alexandra maçında 2-1 yenildi.

Crewe Alexandra, Cheltenham Town karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Cheltenham Town, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Crewe Alexandra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Crewe Alexandra, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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