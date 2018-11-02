Cheltenham Town - Mansfield Town maçı rakamları

İngiltere 2.Lig maçında Cheltenham Town ile Mansfield Town, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Cheltenham Town 10 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Mansfield Town 24 puanda ve 9. sırada. Cheltenham Town son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mansfield Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 325. İddaa'da Cheltenham Town kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Mansfield Town kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cheltenham Town son hafta oynanan Cambridge United maçında 0-0 berabere kaldı.

Mansfield Town ise Port Vale karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Cheltenham Town, evinde 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 11 gol yedi.

Mansfield Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Mansfield Town, 10 gol atarken 6 gol yedi.

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