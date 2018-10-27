Cheltenham Town - Stevenage maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cheltenham Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Stevenage takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 10 puanlı Cheltenham Town 23. sırada bulunuyor, Stevenage 22 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Cheltenham Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stevenage, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 318 kodlu maçı oynayanlar; Cheltenham Town galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Stevenage galibiyet oranı 2.40. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cheltenham Town son haftadaki Cambridge United müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Stevenage ise Coventry City maçında 1-1 berabere kaldı.

Cheltenham Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Cheltenham Town, kendi sahasında 3 gol attı, 9 gol yedi.

Stevenage ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stevenage, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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