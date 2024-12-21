Cher Ndour: Elimizden geleni yaptık

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Cher Ndour, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Cher Ndour yaptığı açıklamada, "Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı." dedi.