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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cher Ndour: Elimizden geleni yaptık - Beşiktaş Haberleri

        Cher Ndour: Elimizden geleni yaptık

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Cher Ndour, 1-1 biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:00
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        "Elimizden geleni yaptık"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Cher Ndour, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

        Cher Ndour yaptığı açıklamada, "Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı." dedi.

        Başarılı oyuncu ayrıca, "Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

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