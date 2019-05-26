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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Chernobly 4. ve 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Chernobly tüm bölümler nasıl izlenir?

Chernobly faciasını konu alan 5 bölümlük mini diziye Türkiye'den yoğun ilgi gördü. ABD'nin önde gelen kanallarından biri olan HBO'nun yeni dizisi Chernobly (Çernobil) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, ilk 3 bölümünün yayınlanmasının ardından Chernobly 4. bölüm ve 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Chernobly

Chernobly 4. bölüm ve 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Sadece 5 bölümden oluşan Chernobly dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırdı ve Game of Thrones'un final bölümlerini geride bırakmayı başardı. Peki, Chernobly (Çernobil) dizisi tüm bölümleri nasıl ve nereden izlenir? İşte Chernobly hakkında bilgiler...

CHERNOBLY 4. VE 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Chernobyl dizisinin 4. bölümü 27 Mayıs‘ta yayınlayacak. 5'nci final bölümü ise 3 Haziran'da yapacak.

CHERNOBYL TÜM BÖLÜMLER NEREDEN NASIL İZLENİR?

Chernobyl dizisi Türkiye'de Digiturk üzerinden yayınlanıyor. Digitürk beIN Series Drama HD kanalından Chernobyl dizisi izlenebilir.

ÇERNOBİL FACİASI NASIL OLDU?

Çernobil faciası, Çernobil felaketi veya Çernobil reaktör kazası ya da Çernobil kazası, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Pripyat şehrinin 14.5 km. kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali'nde yapılan bir deney esnasında meydana gelen nükleer kaza felaketidir. Nükleer santralde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında SSCB' ye, Avrupa' ya ve Türkiye'ye büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmiştir.

Kaza Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer felaketidir. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Sonuç olarak 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve bu nedenle radyasyona binlerce işci maruz kalmış. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble (18 milyar ABD doları) olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.

ÇERNOBİL'İN TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Güç Reaktörünün 4.ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi. Kazadan kaynaklanan radyoaktif salınım, 28 Nisan tarihinde kuzey-batı yönünde esen rüzgarlarla İskandinavya'nın güney ve orta bölgelerine yönelmişti. 3 Mayıs Cumartesi günü bulaşmış (kontamine) hava kütlesi Avrupa'nın büyük bir kısmı ile birlikte Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Trakya'yı etkisi altına aldı. İkinci bir salınımla Çernobil'den doğuya sürüklenen bulaşmış hava kütlesi 7-9 Mayıs tarihlerinde Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden Karadeniz üzerinden geçerek Türkiye'nin kuzey-doğu kıyılarına ulaştı.

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