Chernomorets Odessa - Dynamo Kyiv maçı rakamları

Chernomorets Odessa ve Dynamo Kyiv, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 8 puanlı Chernomorets Odessa 4. sırada bulunuyor, Dynamo Kyiv 12 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Chernomorets Odessa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dynamo Kyiv son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Chernomorets Odessa kazanır 9.00, berabere biter 4.75, Dynamo Kyiv kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

Chernomorets Odessa son haftadaki Olimpik Donetsk müsabasında 2-1 kazandı.

Dynamo Kyiv ise Zirka karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Chernomorets Odessa, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Dynamo Kyiv, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dynamo Kyiv 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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