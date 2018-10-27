Chernomorets Odessa - Karpaty Lviv maçı öncesi rakamlar

Ukrayna Premier Lig maçında Chernomorets Odessa ile Karpaty Lviv, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Chernomorets Odessa 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Karpaty Lviv 10 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Chernomorets Odessa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karpaty Lviv son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Chernomorets Odessa kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Karpaty Lviv kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Chernomorets Odessa son hafta oynanan Zirka maçında 1-0 kazandı.

Karpaty Lviv, Stal Dniprodzerzhynsk karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Chernomorets Odessa, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Karpaty Lviv, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Karpaty Lviv, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ