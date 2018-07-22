Chernomorets Odessa - Olimpik Donetsk sahaya çıkıyor

Chernomorets Odessa ve Olimpik Donetsk, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Chernomorets Odessa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Olimpik Donetsk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Chernomorets Odessa galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Olimpik Donetsk galibiyet oranı 2.10.

Chernomorets Odessa son hafta oynanan Zirka maçında 1-0 kazandı.

Olimpik Donetsk, Oleksandria karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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