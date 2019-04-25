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Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi

Giriş: 25.04.2019 - 17:15 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Instagram, fit vücutlarıyla hepimizin imrenerek takip ettiği fitness bloggerlarıyla dolu… Ancak içlerinden oldukça popüler olan Chessie King, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlamak için paylaşımlarda bulunuyor

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    ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, oldukça fit ve çekici vücudunu sergilediği fotoğraflarıyla kendine hayran bırakıyor.

     

     

  • 2Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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    Ancak o kendisini takip eden 460 binin üzerindeki sosyal medya kullanıcısına dürüst davranıp işin gerçek yüzünü gösteriyor.

     

     

  • 3Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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    Doğru açı ve iyi pozla Instagram fotoğraflarının gerçeğinden çok farklı olabileceğini kanıtlayan King, böylece mükemmellik algısının dışındaki insanlara zorbalık yapanları da inceden eleştiriyor. 

  • 4Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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    Hatta King uluslararası siber zorbalık karşıtı kar amacı gütmeyen kuruluş olan Cybersmiles ile ortak bir kampanya başlatmıştı. 

  • 5Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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    Blogger, sürekli olarak fiziksel özelliklerine yönelik aldığı ağır eleştirileri ti'ye alıyor.

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    İşte ünlü blogger Chessie King'in Instagram / gerçek hayat paylaşımları....

  • 7Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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    Spordan sonra...

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    "Bikini vücudum, bu da ayrıca bikini vücudum"

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  • 31Chessie King Instagram fotoğraflarının arka planını gösterdi
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