Chesterfield - Aldershot düellosu

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Chesterfield, 07 Ağustos 2018 Salı günü Aldershot takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Chesterfield 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Aldershot 1 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Chesterfield, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aldershot, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Chesterfield galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Aldershot galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Chesterfield önceki hafta Torquay United mücadelesinde 2-1 yenildi.

Aldershot, AFC Wimbledon karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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