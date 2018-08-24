Chesterfield - Barnet maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Chesterfield ile Barnet, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Chesterfield 8. sırada bulunuyor, Barnet 2 puana sahip ve 22. sırada. Chesterfield son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Barnet son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Chesterfield galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Barnet galibiyet oranı 3.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Chesterfield son hafta oynanan Barnet maçında 3-0 yenildi.

Barnet ise Chesterfield maçında 3-0 kazandı.

Chesterfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Chesterfield, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Barnet, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barnet, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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