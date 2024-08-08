Chiara Benini Floriani'den altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı kadınlar ILCA 6 kategorisi finallerinde kazanan İtalyan sporcu Chiara Benini Floriani oldu.
Giriş: 08.08.2024 - 00:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:48
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı kadınlar ILCA 6 kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda İtalyan sporcu Chiara Benini Floriani, altın madalyanın sahibi oldu.
Norveçli Line Flim Hoest'in gümüş madalya kazandığı yarışlarda, Kanadalı Sarah Douglas ise bronz madalya elde etti.
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