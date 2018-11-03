Chiasso - Aarau maçı rakamları

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Chiasso, 04 Kasım 2018 Pazar günü Aarau takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 11 puanlı Chiasso 9. sırada bulunuyor, Aarau 7 puana sahip ve 10. sırada. Chiasso, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Aarau son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 513 kodlu maçı oynayanlar; Chiasso galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Aarau galibiyet oranı 2.10.

Chiasso son hafta oynanan Wohlen maçında 3-0 kazandı.

Aarau ise Vaduz maçında 4-1 kazandı.

Chiasso, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chiasso, kendi sahasında 4 gol attı, 11 gol yedi.

Aarau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aarau, 5 gol atarken 13 gol yedi.

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