Chiasso - Schaffhausen sahaya çıkıyor

Chiasso ve Schaffhausen, 10 Ağustos 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Chiasso, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Schaffhausen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da Chiasso kazanır 3.30, berabere biter 3.40, Schaffhausen kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chiasso son haftadaki Wohlen müsabasında 3-0 kazandı.

Schaffhausen, Winterthur karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Chiasso, 1 gol attı ve 6 gol yedi.

Schaffhausen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Schaffhausen, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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