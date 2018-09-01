Chiasso - Wil 1900 maçı heyecanı

İsviçre Challenge Lig maçında Chiasso ile Wil 1900, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Chiasso 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Wil 1900 10 puanda ve 2. sırada. Chiasso, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Wil 1900 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 666. İddaa'da Chiasso kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Wil 1900 kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chiasso önceki hafta Wohlen mücadelesinde 3-0 kazandı.

Wil 1900 ise Neuchatel Xamax karşılaşmasında 6-3 yenildi.

Chiasso, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Chiasso, kendi sahasında 3 gol attı, 7 gol yedi.

Wil 1900 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wil 1900, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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