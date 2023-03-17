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Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle son olarak geçen yıl 14 Ocak'ta maça çıkabilen 25 yaşındaki basketbolcunun, sol dizinden üçüncü kez ameliyata alınacağı ve kıkırdak nakli yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu kapatan ve basketbol kariyeri tehlikeye giren Ball'ın, gelecek sezonun büyük kısmındaki maçları da kaçırması bekleniyor.

Lonzo Ball, sadece 35 maça çıkabildiği geçen sezonu 13 sayı, 5,4 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.