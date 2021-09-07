Chicago'da silahlı saldırılarda bir çocuk öldü, 7 çocuk yaralandı

Başkent'te belediye otobüsüne ateş eden kişi yakalandı

AA

Polis, dün düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu farklı silahlı saldırılarda biri ölümcül olmak üzere 8 çocuğun yaralandığını aktardı.

ABC News'e göre, 4 yaşındaki Mychal Moultry, şehrin Woodlawn semtindeki evinin önünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunların açık pencereden içeri girmesiyle başından iki kez vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Moultry kurtarılamadı.

Polis, Moultry'nin katilinin bulunması için bilgi sağlayana 9 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Yaralanan diğer 7 çocuğun 12 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

ABC News tarafından polis raporlarına dayandırılan incelemeye göre, cuma gecesi ile İşçi Bayramı'nın (pazartesi) erken saatleri arasında açılan ateşlerde yaklaşık 50 kişi yaralandı.