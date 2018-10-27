Chicago Fire - DC United düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Chicago Fire, 28 Ekim 2018 Pazar günü DC United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Chicago Fire 31 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken DC United 50 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. DC United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chicago Fire kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.20, DC United sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Chicago Fire son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

DC United, RB New York karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Chicago Fire, 28 gol attı ve 25 gol yedi.

DC United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. DC United, 23 gol atarken 33 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ