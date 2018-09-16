Chicago Fire - Orlando City düellosu

Chicago Fire ve Orlando City, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:00. Chicago Fire 24 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Orlando City 24 puanda ve 21. sırada. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Orlando City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 769 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Orlando City galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Chicago Fire son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

Orlando City ise Philadelphia Union karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Chicago Fire, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Chicago Fire, kendi sahasında 21 gol attı, 24 gol yedi.

Orlando City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Orlando City, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ