Chicago Fire - Toronto FC maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Chicago Fire, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Toronto FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 23 puanlı Chicago Fire 17. sırada bulunuyor, Toronto FC 16 puana sahip ve 20. sırada. Chicago Fire son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Toronto FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 319 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Toronto FC galibiyet oranı 2.30. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Chicago Fire son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

Toronto FC ise Atlanta United karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Chicago Fire, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 20 gol yedi.

Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 15 gol atarken 24 gol yedi.

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