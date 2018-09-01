Chievo - Empoli düellosu

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Chievo, 02 Eylül 2018 Pazar günü Empoli takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Chievo son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Empoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 150. İddaa'da Chievo kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Empoli kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Chievo önceki hafta Atalanta mücadelesinde 1-0 yenildi.

Empoli ise Palermo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Chievo, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Empoli, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Empoli 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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