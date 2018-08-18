Serie A'da yeni sezonun ilk maçında Juventus, deplasmanda Chievo'yu 3-2 yendi. İtalyan devinin yeni yıldızı Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı.

Henüz 3. dakikada Juventus Sami Khedira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Chievo, 38. dakikda Mariusz Stepinski ile skora denge getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibinde 56'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Emanuele Giaccherini hata yapmadı: 2-1.

Juventus'ta Leonardo Bonucci 75. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıdı. Juventus uzatma anlarında gol bulurken, VAR kararı sonrası Ronaldo'nun eline top çarptığı tespit edildi ve Siyah-beyazlılar'ın golü iptal edildi.

Buna karşın pes etmeyem Juventus, Bernardeschi'nin 90+3. dakikada bulduğu golle maçı zor da olsa 3-2 kazandı.



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