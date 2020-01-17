China Moses İş Sanat’ta



İş Sanat’ın Şubat ayı Dee Dee Bridgewater’ın kızı, soul müziğin kraliçesi China Moses ile başlıyor. Moses, caz dünyasının güçlü kadın vokali annesi Dee Dee Bridgewater’dan 18 yıl sonra 5 Şubat'ta İş Sanat'ta müzik severlerle buluşacak.

İlk teklisi "Time"ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkıları ile dikkatleri üzerine topladı. 2012 yılında raflarda yerini alan "Crazy Blues" The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterildi.

Moses, heyecanla beklediği İstanbul konserine dair duygularını şöyle ifade ediyor: “İstanbul, dünyada en sevdiğim şehirlerin başında geliyor. Burası dünyanın kesişim noktasında olan bir şehir. Seyircisinin pozitif enerjisi adeta bir sihir gibi sanatçıyı etkisi altına alıyor. Samimi atmosferiyle sizi evinizde hissettiriyor. Bu sebeple yeni albümümden şarkıları ilk kez İstanbullu izleyicilere söylemek benim için harika bir deneyim olacak.”



İş Sanat’ta Şubat Ayı

5 Şubat Çarşamba saat: 20.30 China Moses

10 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Aşk Şiirlerinden Seçmeler II “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum”

15 Şubat Cumartesi saat: 20.30 Tindersticks

17 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Europa Galante

Fabio Biondi - şef

Vivica Genaux - mezzo soprano

20 Şubat Perşembe saat 20.30 Olga Pericet Flamenco Dans Topluluğu

La Espina

23 Şubat Pazar saat: 15.00 Fırtına

Beethoven ve Shakespeare’li bir çocuk oyunu

Ege Maltepe – yönetmen

Emir Gamsız – Geveze Piyanist

Ceyda Düvenci – anlatıcı

24 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Parlayan Yıldızlar, Milli Reasürans Salonu

İlke Işı Tuncer- keman

Ferhat Güneri - çello