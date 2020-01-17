China Moses İş Sanat’ta

İş Sanat’ın Şubat ayı Dee Dee Bridgewater’ın kızı, soul müziğin kraliçesi China Moses ile başlıyor. Moses, caz dünyasının güçlü kadın vokali annesi Dee Dee Bridgewater’dan 18 yıl sonra 5 Şubat'ta İş Sanat'ta müzik severlerle buluşacak.
İlk teklisi "Time"ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkıları ile dikkatleri üzerine topladı. 2012 yılında raflarda yerini alan "Crazy Blues" The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterildi.
Moses, heyecanla beklediği İstanbul konserine dair duygularını şöyle ifade ediyor: “İstanbul, dünyada en sevdiğim şehirlerin başında geliyor. Burası dünyanın kesişim noktasında olan bir şehir. Seyircisinin pozitif enerjisi adeta bir sihir gibi sanatçıyı etkisi altına alıyor. Samimi atmosferiyle sizi evinizde hissettiriyor. Bu sebeple yeni albümümden şarkıları ilk kez İstanbullu izleyicilere söylemek benim için harika bir deneyim olacak.”
İş Sanat’ta Şubat Ayı
5 Şubat Çarşamba saat: 20.30 China Moses
10 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Aşk Şiirlerinden Seçmeler II “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum”
15 Şubat Cumartesi saat: 20.30 Tindersticks
17 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Europa Galante
Fabio Biondi - şef
Vivica Genaux - mezzo soprano
20 Şubat Perşembe saat 20.30 Olga Pericet Flamenco Dans Topluluğu
La Espina
23 Şubat Pazar saat: 15.00 Fırtına
Beethoven ve Shakespeare’li bir çocuk oyunu
Ege Maltepe – yönetmen
Emir Gamsız – Geveze Piyanist
Ceyda Düvenci – anlatıcı
24 Şubat Pazartesi saat: 20.30 Parlayan Yıldızlar, Milli Reasürans Salonu
İlke Işı Tuncer- keman
Ferhat Güneri - çello
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