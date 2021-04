Zhao'dan bir ödül daha 0:00 / 0:00

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ödül sezonunun geri kalanında olduğu gibi Chloé Zhao, 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görülürken, Kathryn Bigelow'dan sonra Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde bu başarıya ulaşan ikinci kadın sinemacı oldu.

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao - Nomadland

En İyi Yönetmen (İlk Film): Darius Marder - Sound of Metal

En İyi Yönetmen (Belgesel): Michael Dweck, Gregory Kershaw - The Truffle Hunters

En İyi Yönetmen (TV/Drama): Lesli Linka Glatter - Homeland

En İyi Yönetmen (TV/Komedi): Susanna Fogel - The Flight Attendant

En İyi Yönetmen (TV/Mini Dizi): Scott Frank - The Queen's Gambit