"BÖYLE KIVRIMLI DÖŞEMELER VAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben de yer döşememin böylesine kıvrımlı olmasını isterdim" diye yazdı. Bir başka takipçi de, Bir diğeri "Sen bilmiyor musun, böyle kıvrımlı yer döşemeleri yaptılar" yanıtını verdi.