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Loughnan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara yerli ve yabancı takipçileri de sessiz kalmadı. Loughnan'ın bir takipçisi paylaşımına, "Eşiniz bu paylaşımlara bir şey demiyor mu?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi, "Bu pozlar Serdar Ortaç'ı kıskançlık krizine sokuyordur" yorumunu yazdı.