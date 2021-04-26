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Chloe Zaho'nun büyük şanssızlığı

Çinli Chloe Zaho, 'Nomadland' ile Oscar kazanarak 'İlk Asyalı kadın yönetmen' olarak tarihine geçtiği Akademi Ödülleri'nin en şanssız yönetmeni oldu. Zaho, ödülünü son derece sade bir şekilde düzenlenen törende alırken aynı zamanda ortağı da olduğu 'Nomadland' en az para kazanan Oscarlı film unvanına sahip

Chloe Zaho'nun büyük şanssızlığı
Oscar tarihinin en şanssızı
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Çinli Chloe Zaho, 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanan ilk Asyalı yönetmen olarak Akademi Ödülleri tarihine geçti. 6 dalda aday gösterilen, 'En İyi Film' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazanan 'Nomadland'ın yönetmeni Zaho, aynı zamanda Akademi Ödülleri tarihinin şanssız yönetmeni. Görkemli ödüller kazanan 'Nomadland', Los Angeles'ta Union Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen Akademi tarihinin en sade ödül törenlerinin birinde, olabilecek en sade şekilde ödüllendirildi.

Chloe Zaho - Frances McDormand
Chloe Zaho - Frances McDormand

Aynı zamanda filmin yapımcılarından olan Chloe Zaho, ortakları Frances McDormand, Peter Spears,Mollye Asher ve Dan Janvey ile birlikte Akademi tarihinin en şanssız film yatırımcıları.
Uluslararası büyük film festivallerinden bugüne kadar 31 ödül kazanan 'Nomadland', pandemi nedeniyle sadece 9 ülkede gösterime girebildi. Hal böyle olunca da en az hasılat elde eden Oscarlı film oldu.

Frances McDormand
Frances McDormand

Oscarlı filmler büyük kazançlar elde ederken son 10 yıl içinde 'En İyi Film' dalında Oscar kazanan filmler arasında en az maliyetle çekilen ikinci film olan, 'Nomadland', çekimler ve çekim sonrası işlemler için harcanan parayı zar zor çıkardı.

Son 10 yılda Oscar kazanan filmler arasında 61 milyon dolarla en küçük bütçe - hasılata sahip olan film 'Moonlight'dı. 'Nomadland'ın bütçe - hasılat farkı ise sadece 451 bin dolar. 

NOMADLAND (2021)
Bütçe: 5 milyon dolar
Hasılat: 5.451.738 dolar

PARASITE (2020)
Bütçe: 11 milyon dolar
Hasılat: 258.822.018 dolar

GRENN BOOK (2019)
Bütçe: 23 milyon dolar
Hasılat: 321.752.656 dolar

THE SHAPE OF WATER (2018)
Bütçe: 19 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 195.333.312 dolar

MOONLIGHT (2017)
Bütçe: 4 milyon dolar
Hasılat: 65.336.603 dolar

SPOTLIGHT (2016)
Bütçe: 20 milyon dolar
Hasılat: 98.690.254 dolar

BIRDMAN (2015)
Bütçe: 16 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 103.215.094 dolar

12 YEARS A SLAVE (2014)
Bütçe: 20 milyon dolar
Hasılat: 187.733.202 dolar

ARGO (2013)
Bütçe: 44 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 232.325.503 dolar

THE ARTIST (2012)
Bütçe: 12 milyon dolar
Hasılat: 133.432.856 dolar

THE KING'S SPEECH (2011)
Bütçe: 11 milyon dolar
Hasılat: 423.999.102 dolar

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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