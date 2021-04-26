Başarısı sansürlendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

93'üncü Akademi Ödülleri'nde Çinli Chloe Zhao'nun yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu 'Nomadland', 6 dalda aday gösterilirken 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında 3 Oscar kazandı.

Akademi Ödülleri'nde ilk kez 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Asyalı olan Chloe Zhao'nun bu başarısını ülkesi Çin'in devlet resmi yayın organları CCTV ve Xinhua görmezden geldi.

Ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da, 14 milyondan fazla takipçisi olan film dergisi Watch Movies tarafından Zhao'nun yönetmenlik başarısını duyuran bir bildirim, paylaşılmasından birkaç saat sonra sansürlendi. Ayrıca "Chloe Zhao, En İyi Yönetmeni kazandı" etiket çalışması da sansüre maruz kaldı.Film meraklıları arasında popüler bir uygulama olan Douban, 'Nomadland' ve 'Zhao (Cao) Ting' için yapılan aramaları yasaklayarak "arama sonuçlarının ilgili yasa ve yönetmeliklere göre görüntülenemediği" uyarısını paylaştı. Uygulamada Zhao'nun başarısıyla ilgili birçok konuşma zinciri silinirken, ülkedeki en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat'teki bir haber de silindi.

Chloe Zhao, geçen ay en iyi yönetmen ödülünü kazandığı Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma sebebiyle Çin'de tepkiyle karşılanmıştı. Yönetmenin, ülkenin yönetim sistemiyle ilgili yaptığı yorumlarla kendi ülkesine hakaret ettiği iddia edilmişti.