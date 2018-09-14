Chojniczanka Chojnice - Olsztyn maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chojniczanka Chojnice, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Olsztyn takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Chojniczanka Chojnice 13 puanla 5. sırada, Olsztyn 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chojniczanka Chojnice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Olsztyn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 489 kodlu maçı oynayanlar; Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Olsztyn galibiyet oranı 4.00.

Chojniczanka Chojnice önceki hafta Puszcza Niepolomice mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Olsztyn ise Bytovia Bytow karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Chojniczanka Chojnice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Chojniczanka Chojnice, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Olsztyn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Olsztyn, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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