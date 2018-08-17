Chojniczanka Chojnice - Puszcza Niepolomice maçı heyecanı

Polonya 1.Lig maçında Chojniczanka Chojnice ile Puszcza Niepolomice, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Chojniczanka Chojnice 6 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Puszcza Niepolomice 6 puanda ve 8. sırada. Chojniczanka Chojnice son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Puszcza Niepolomice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chojniczanka Chojnice kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Puszcza Niepolomice sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Puszcza Niepolomice maçında 1-1 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice ise Chojniczanka Chojnice maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chojniczanka Chojnice, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Puszcza Niepolomice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puszcza Niepolomice, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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