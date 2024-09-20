Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Cholet Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Cholet Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 76 | MAÇ SONUCU

        Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 76-70 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 00:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliağa Petkimspor final biletini aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Aliağa Petkimspor, Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 mağlup ederek finale yükseldi.

        Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yer alan İzmir ekibi, Cholet Basket ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Aliağa Petkimspor, çekişmeli müsabakada rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

        Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile 21 Eylül Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.

        Günün diğer üç yarı final maçı da çekişmeli geçti ve birer sayı farkla tamamlandı. Portekiz temsilcisi Benfica, Bulgar ekibi Rilski Sportist'i 89-88, İsviçre takımı Fribourg Olympic, İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins'i 80-79, PAOK mateco da Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı 81-80 mağlup ederek finale çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Boş arsada 80 zehirli varil bulundu!
        Boş arsada 80 zehirli varil bulundu!