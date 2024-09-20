Cholet Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 76 | MAÇ SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Aliağa Petkimspor, Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yer alan İzmir ekibi, Cholet Basket ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Aliağa Petkimspor, çekişmeli müsabakada rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek, adını finale yazdırdı.