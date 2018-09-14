Cholet - Laval maçı ne zaman?

Cholet ve Laval, 14 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 10 puanlı Cholet 6. sırada bulunuyor, Laval 13 puana sahip ve 3. sırada. Cholet, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Laval, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 243 kodlu maçı oynayanlar; Cholet galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.70, Laval galibiyet oranı 2.30.

Cholet son haftadaki Concarneau müsabasında 1-5 yenildi.

Laval, Grenoble karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cholet, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Laval ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Laval, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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