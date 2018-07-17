Chongqing Lifan - Changchun YaTai karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Chongqing Lifan ile Changchun YaTai, 17 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Chongqing Lifan 11 puanla 12. sırada, Changchun YaTai 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Chongqing Lifan kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Changchun YaTai kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Chongqing Lifan önceki hafta Shenzhen Phoenix mücadelesinde 0-2 yenildi.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Chongqing Lifan, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Changchun YaTai, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Changchun YaTai 7 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.