Chongqing Lifan - Dalian Aerbin sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Chongqing Lifan, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dalian Aerbin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 16 puanlı Chongqing Lifan 15. sırada bulunuyor, Dalian Aerbin 19 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dalian Aerbin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Chongqing Lifan kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Dalian Aerbin kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Chongqing Lifan son haftadaki Dalian Aerbin müsabasında 0-1 yenildi.

Dalian Aerbin ise Chongqing Lifan karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Chongqing Lifan, 14 gol attı ve 17 gol yedi.

Dalian Aerbin, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalian Aerbin 4 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ