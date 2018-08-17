Chongqing Lifan - Shanghai East Asia düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Chongqing Lifan, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Shanghai East Asia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Chongqing Lifan 16 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Shanghai East Asia 36 puanda ve 3. sırada. Chongqing Lifan son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shanghai East Asia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 267. İddaa'da Chongqing Lifan kazanır 7.50, berabere biter 5.25, Shanghai East Asia kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.70, üst oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Chongqing Lifan önceki hafta Shenzhen Phoenix mücadelesinde 0-2 yenildi.

Shanghai East Asia, Jiangsu Shuntian karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Chongqing Lifan, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 14 gol yedi.

Shanghai East Asia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shanghai East Asia, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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