Chongqing Lifan - Tianjin Teda maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Chongqing Lifan ile Tianjin Teda, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Chongqing Lifan 28 puanla 13. sırada, Tianjin Teda 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chongqing Lifan, son 4 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tianjin Teda, geride kalan 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 261 kodlu maçı oynayanlar; Chongqing Lifan galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Tianjin Teda galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Chongqing Lifan önceki hafta Shenzhen Phoenix mücadelesinde 0-2 yenildi.

Tianjin Teda ise Henan Jianye karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Chongqing Lifan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Chongqing Lifan, kendi sahasında 20 gol attı, 23 gol yedi.

Tianjin Teda, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Tianjin Teda, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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