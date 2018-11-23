CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Çanakkale, Sinop ve Bilecik belediye başkan adaylarının belirlenmesinde eğilim yoklaması yapılması kararı alındı. Toplantıda, 15 ilçe adayı için de "eğilim" kararı alınırken, bu listede İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçeleri yer almadı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, CHP MYK'da önceki gün gerçekleşen toplantıda eğilim yoklaması yapılacak il ve ilçeler netleşti.

Toplantı sonucuna göre Çanakkale, Sinop ve Bilecik'te eğilim yoklaması yapılmasına karar verildi. Antalya'nın Gazipaşa, Manisa'nın Akhisar, Turgutlu, Malatya'nın Kuluncak, Hekimhan, Balıkesir'in Gönen, Gömeç, Burdur'un Yeşilova, Kahramanmaraş2ın Nurhak, Kırşehir'in Boztepe, Nevşehir'in Avanos, Osmaniye'nin Düziçi, Rize'nin Pazar ve Sivas'ın Divriği ile Ulaş ilçelerinde yoklama yapılmasına karar verildi.

Eğitim yoklamasının 2 Aralık pazar günü yapılacağı bildirildi.

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