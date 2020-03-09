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AA

CHP, 56. kurultayı için gün sayıyor



- Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gören CHP'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 genel başkan görev yaptı - CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturan Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay ve 36. Olağan Kurultay'da eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarıştı - Genel Başkanlık görevini 10 yıldır yürüten ve 37. Olağan Kurultay'da delegeler tarafından yeniden aday gösterileceği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday adaylığını açıklayan ilk isim ise eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu

Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.

Kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gününde Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterileceği kurultayda, eski milletvekili Aytuğ Atıcı da aday adayı olduğunu açıkladı. Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak için yüzde 5 delegenin imzasıyla divana başvurmak gerekiyor.

Kayıtlı 1376 delegesi bulunan partinin Diyarbakır'daki bir delegesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kurultaya 1375 delegenin katılması bekleniyor.

Kurultayın ikinci gününde, partinin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan PM üyeliği seçimleri yapılacak. Seçimlerde, önceki kurultaylarda olduğu gibi yine "çarşaf liste" yönteminin uygulanması öngörülüyor.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.

- Atatürk dört kurultay gördü

CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Partinin 15 Ekim 1927'de gerçekleşen ikinci kurultayı, Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı. Kurultay kapsamında, 15-20 Ekim arasında toplam 36 saat 33 dakika konuşma yapan Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.

"Gençliğe Hitabe" bölümüyle sona eren kurultayda, "Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik" partinin dört temel ilkesi olarak belirlendi.

Sonrasında, 10 Mayıs 1931'de yapılan üçüncü olağan kurultayda da CHP'nin ilkelerine "Devletçilik ve Devrimcilik" eklendi. Böylelikle, partinin amblemi olacak "altı ok"un felsefesini oluşturan altı ilkenin, parti programına ve tüzüğüne giriş süreci tamamlandı.

CHP'nin 9 Mayıs 1935'teki dördüncü olağan kurultayı ise Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.

- İnönü dönemi yaklaşık 33 yıl sürdü

Parti, ilk olağanüstü kurultayını Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

İnönü'nün istifasının ardından partinin başına, 14 Mayıs 1972'de yapılan 6. Olağanüstü Kurultay'da Bülent Ecevit geçti. 24 Mayıs 1979'daki 24. Olağan Kurultay ise CHP'nin Ecevit'li son kurultayı oldu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 30 Ekim 1980 tarihli dilekçesiyle "genel başkanlıktan ayrıldığını" açıklayan Ecevit, bir daha CHP'ye dönmedi.

Darbenin ardından kapatılan parti, 9 Eylül 1992'de yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa seçilen Deniz Baykal ile tekrar siyaset sahnesinde yerini aldı.

CHP'de Hikmet Çetin ve Altan Öymen de genel başkanlık koltuğuna oturan isimler arasında yer aldı.

- Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.

Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012, 5-6 Eylül 2014 ve 9-10 Mart 2018'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016 ile 3-4 Şubat 2018'de olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP'de bu tarihten sonra 9-10 Mart 2018 'de 19. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. Bu kurultayda bazı tüzük değişiklikleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat 2018'deki 36. Olağan Kurultay'da da yine Muharrem İnce ile yarıştı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.