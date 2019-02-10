CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını Ankara’da düzenleyeceği törenle tanıtacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik belgeyi açıklaması bekleniyor.

CHP’de aday tanıtım günü. Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek toplantıda belediye başkan adayları tanıtılacakken, yerel yönetimlere ilişkin 12 madde açıklanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada aday belirleme sürecini tamamladıklarını, aday tanıtım toplantısıyla seçim kampanyalarını başlatacaklarını söyledi. Torun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik belgeyi açıklayacağı toplantıda, partinin yerel seçim bildirgesinin de kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

CHP'li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını belirten Torun, partinin yerel yönetim anlayışını ortaya koyacak olan bildirgede, ekonomik kalkınma ile kent ve çevre politikalarının da yer alacağını kaydetti.