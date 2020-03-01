AA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi



- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "100. yılında, Atatürk'ün kurduğu Meclise savaş kararı değil, kalıcı barışı tesis etmek yakışır. Bunun için geçmişte yapılan hatalar bırakılmalı. Tüm siyasi partilerle ortaklaşılmalı. Etkin bir diplomasi yürütülmeli" - "Suriye sorununa kalıcı diplomatik çözüm bulunmalı, Mehmetçiğimizin bir tanesinin daha burnu kanamamalıdır. Ülkemizde barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "100. yılında, Atatürk'ün kurduğu Meclis'e savaş kararı değil, kalıcı barışı tesis etmek yakışır. Bunun için geçmişte yapılan hatalar bırakılmalı. Tüm siyasi partilerle ortaklaşılmalı. Etkin bir diplomasi yürütülmeli." dedi.

Özel, bir otelde düzenlenen partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığının 37. Olağan Kongresinde, CHP olarak Mehmetçiğe yapılan saldırıyı tam bir kararlılıkla kınadıklarını, nefretle karşıladıklarını söyledi.

Yaşananlardan dolayı sorumluluğu olanların hesap vermesi gerektiğini de kayda geçirdiklerini belirten Özel, "Muhatap olunan ülkedeki kendi vatandaşlarını Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında düzensiz göçmenlere, sığınmacılara dönüştüren siyaseti de oradaki iç savaşı da orada vesayet savaşı yürüten dünyanın süper güçlerini de onların Türkiye'ye hasmane tutumlarını da bir kenara not ediyoruz." diye konuştu.

- "CHP, göçmene değil, göçmen oluşturan politikalara karşıdır"

CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in sadece CHP'lilere değil, Türkiye'yi yönetecek, Türkiye'deki sorumluluk mevkilerinde bulunacak herkese altın öğütlerinin olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Komşuların iç işlerine karışmamak, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olmak, komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşudaki meşru hükumetleri muhatap kabul etmek varken, Suriye'deki bir takım iç karışıklıkları fırsat bilip o süreçte başka hayaller kuranlar, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olmayıp başındakinin gitmesi için gün sayanlar, komşudaki Emevi Camisi'nde namaz kılmak için süre tayin edenler ve oradaki muhaliflere her türlü desteği sağlayarak orada bir rejim değişikliğini körükleyenler; komşudaki iç savaşın bitmemesine, 45,5 milyon Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye gelip kentlere yerleşmesine, yoksulumuz yerine sosyal yardımlar almasına, işsizimiz yerine çalışmasına ve Türkiye'deki ekonomik krizinde derinleşmesine sebebiyet verdiler. CHP sosyal demokrat bir partidir, sol değerlere sahip bir partidir. CHP, göçmene değil, göçmen oluşturan politikalara, sığınmacılara değil, insanları vatanından eden başta savaş ve iç savaş kışkırtıcılığı gibi yanlış politikalara karşıdır."

- "Türkiye'yi de gelecekte sıkıntılı duruma düşürecektir"

Türkiye'nin düzensiz göçmenlere sınır kapılarını açmasına da değinen Özel, "Yunanistan'ın kendisine sığınma talep edenlere kapıları kapatıp, gaz sıkması da insanlık tarihine geçecek kara birer lekedir. En temel insan hakkı, barınmak ve sığınmaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin de en çok göç alan coğrafyalardan birisi olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yaşayan herkes geçmişte göçmendi. Bundan sonra da bu coğrafyaya gelen de giden de bitmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kısıtlı imkanlarına rağmen göçmenlerle ilgili çok zaman, çok para harcamasına rağmen ve bunu Türkiye'de iç politikada elbette önemli bir eleştiri konusu ama dünyaya karşı övünçle söylerken, bu son günlerde yaşananlar Türkiye'yi de gelecekte sıkıntılı duruma düşürecektir."

- "Atatürk'ün kurduğu Meclise, savaş kararı değil, kalıcı barışı tesis etmek yakışır"

Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" söylemini tüm CHP'liler olarak sahiplendiklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bunun sadece bize değil, bütün ülkemize sunulan bir ebedi vasiyet olduğunu biliyoruz. 100. yılında, Atatürk'ün kurduğu Meclise savaş kararı değil, kalıcı barışı tesis etmek yakışır. Bunun için geçmişte yapılan hatalar bırakılmalı. Tüm siyasi partilerle ortaklaşılmalı. Etkin bir diplomasi yürütülmeli. Suriye sorununa kalıcı, diplomatik çözüm bulunmalı, Mehmetçiğimizin bir tanesinin daha burnu kanamamalıdır. Ülkemizde barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz."