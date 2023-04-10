CHP Amasya milletvekili adayları kimler?

CHP Amasya milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. CHP, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber CHP Amasya milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, CHP'nin Amasya milletvekili adayları kimler? İşte, CHP Amasya milletvekili aday listesi