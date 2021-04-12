CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı

Nusret Bayar’ın bugün toplanan CHP MYK kararıyla görevden alındığı ancak il yönetiminin görevine devam ettiği belirtildi. Mevcut yönetimin kendi aralarından bir başkan seçeceği öğrenildi. Bayar, geçen yıl şubat ayındaki seçimlerde Ahmet Kumbul ile yarışarak il başkanlığına seçilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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