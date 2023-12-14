Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 5 Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıkladı. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın olurken, hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, "CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? Ahmet Akın nerelidir?" İşte CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın biyografisi...

İlk ve ortaokul eğitimlerimi Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir.

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Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.