CHP Bingöl milletvekili adayları kimler?

CHP Bingöl milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. CHP, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber CHP Bingöl milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, CHP'nin Bingöl milletvekili adayları kimler? İşte, CHP Bingöl milletvekili aday listesi