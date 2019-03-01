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CHP’nin Bodrum Belediye Başkanlığı ile ilgili düğümü halen çözülmedi. Saruhan’ın adaylığının düşürülmesinin ardından gözler partiye çevrilirken adı geçen ismin olan Emekli Yarbay Ahmet Aras olduğu öğrenildi.
BODRUM’DA SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Bodrum için önce şu anda İYİ Parti’den aday olan Mehmet Tosun’un CHP adayı olarak gösterilmesi gündeme gelmişti. CHP teşkilatlarının “Kendi içimizden aday gösterelim” itirazı nedeniyle bu düşünce hayata geçirilmedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da PM’den aldığı aday belirleme yetkisiyle iki dönem Yalıkavak Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Saruhan'ı aday göstermişti. Mevcut Başkan Mehmet Kocadon da aday gösterilmeyince DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
SARUHAN’IN ADAYLIĞI REDDEDİLDİ
Saruhan, adaylığının netleşmesinin ardından sahada çalışmalarına başladı. Ancak Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin karara yaptığı itirazı reddedince yeni aday belirlemek zorunlu hale geldi. CHP’nin bu adayı 2 Mart (yarın) saat 17.00’ye kadar İl Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.
TOSUN’A DESTEK YA DA YENİ ADAY
CHP’nin bu süre içinde yeni bir aday göstermemesi durumunda İYİ Parti’nin adayı Mehmet Tosun’u desteklemesi de bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Ancak, kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP Bodrum ilçe, Muğla İl Başkanı, Büyükşehir adayı ve Muğla milletvekilleri, aday adayı olan emekli Yarbay Ahmet Aras ismini Genel Merkez’e bildirdi. Genel Merkez’in bugün son kararını vereceği belirtiliyor.
Ahmet Aras, CHP'nin YSK'ya bildiriği belediye meclisi adayları arasında bulunuyor. Bu durumun Aras'ın adaylığına hukuki engel olup olmadığı da tartışılıyor.
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